Мемориальную доску в честь Героя СССР Михаила Калинкина установили в Наро-Фоминске

Мемориальную доску Герою СССР, капитану Михаилу Калинкину установили в Наро-Фоминске. Участник Великой Отечественной войны сражался на Курской дуге, в Приднепровье, на Орловщине и погиб на территории Белоруссии, закрыв своим телом вражескую амбразуру.
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