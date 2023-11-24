Мемориальную доску в честь Героя СССР Михаила Калинкина установили в Наро-Фоминске

Мемориальную доску Герою СССР, капитану Михаилу Калинкину установили в Наро-Фоминске. Участник Великой Отечественной войны сражался на Курской дуге, в Приднепровье, на Орловщине и погиб на территории Белоруссии, закрыв своим телом вражескую амбразуру.