Шокирующие и печальные факты про пальмовое масло

Если вы обратили внимание, в последнее время пальмовое масло стало объектом пристального внимания со стороны СМИ, экологических организаций, политиков и даже обычных людей, критически относящихся к процессу его производства.
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