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ТАСС

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Посол РФ: в Аргентине на выборах в Госдуму уже проголосовали около 250 россиян

Посол РФ: в Аргентине на выборах в Госдуму уже проголосовали около 250 россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Примерно 250 граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за четыре часа работы избирательного участка в Буэнос-Айресе.

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