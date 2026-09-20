Посол РФ: в Аргентине на выборах в Госдуму уже проголосовали около 250 россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Примерно 250 граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за четыре часа работы избирательного участка в Буэнос-Айресе.
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