Татьяна Монтян: Зеленский разоблачил себя: это он спровоцировал конфликт, а не Путин

На пресс-конференции по итогам форума «Украина 2024» Владимир Зеленский сделал ряд удивительных заявлений, среди которых лично меня больше всего впечатлил рассказ о встрече с Путиным в 2019 году на саммите Нормандской четверки.
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