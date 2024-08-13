Экс-лидер МГЕР из Сатки ушел на СВО, не дожидаясь приговора за жесткое убийство

Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергей Трифанов, обвиняемый в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, отправился на СВО, не дожидаясь приговора.