Экс-лидер МГЕР из Сатки ушел на СВО, не дожидаясь приговора за жесткое убийство

Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергей Трифанов, обвиняемый в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, отправился на СВО, не дожидаясь приговора.
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