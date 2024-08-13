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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Экс-лидер МГЕР из Сатки ушел на СВО, не дожидаясь приговора за жесткое убийство

Экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергей Трифанов, обвиняемый в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, отправился на СВО, не дожидаясь приговора.

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