Пятый город в Кении получил статус сити

Статус сити получил пятый город Кении, Элдорет, об этом 15 августа пишет кенийское издание The Star. Президент Уильям Руто прибудет в город, чтобы вручить городскую хартию губернатору Джонатану Бии, в результате чего городов в стране станет пять после Найроби, Момбасы, Кисуму и Накуру.
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