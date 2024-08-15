Пятый город в Кении получил статус сити

Статус сити получил пятый город Кении, Элдорет, об этом 15 августа пишет кенийское издание The Star. Президент Уильям Руто прибудет в город, чтобы вручить городскую хартию губернатору Джонатану Бии, в результате чего городов в стране станет пять после Найроби, Момбасы, Кисуму и Накуру.