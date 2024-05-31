"Весь арсенал возможных ответов Западу Россия держит в резерве. Сдержанность не должна истолковываться как пассивность."

Язык жестов России и США: в партии на Украине началась "фаза разменов". В разговоре России и США возник определённый читаемый язык, поддающийся прочтению и пониманию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВЕЖЛИВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТРУДОГОЛИКИ: "НЕЗАМЕНИМЫМ" НАШЛИ ЗАМЕНУ. "МИГРАНТСКАЯ ВОЙНА" В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
- НАШ ВЫБОР начать войну с такой элитой и с такими генералами было безумием
- "Не пора ли всем приезжим дать пинка?!": В Госдуме устали от наглости мигрантов и предложили решить вопрос кардинальным способом
Свежие комментарии