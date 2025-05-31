Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Уж определитесь, где совершено преступление-в Питере или во Владике?Санкт-Петербург: ...
  • Eduard
    Теперь сбитых летчиков ВСУ будут мову в НАТО слушать!Украина подключае...
  • Eduard
    Европейские лидеры вообще не вправе нос сувать на чужие им территории,тоесть те что не в ЕС!Европейские лидер...

Скакала с флагом Украины в США. Теперь хочет гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского"?

Скакала с флагом Украины в США. Теперь хочет гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского"?

Мать Наташи Королёвой два года назад скакала с флагом Украины в США. Теперь 79-летняя пенсионерка хочет получить гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского" на подходе?Это кажется удивительным и даже парадоксальным - но на фоне усиливающихся слухов о скором исчезновении Владимира Зеленского с политической карты Украины и мира всё чаще в новостях шоу-бизнеса появляется странный сюжет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Если это страшилка-старуха проукраинская🤮получит гражданство, будет позор🤮💩
Ответить
11 час.
ГС
Галина Соколова
Никаких паспортов предателям!Что за фантазии !?Пусть живут с амер.па спортом!Чего хотели ,то и получайте!?
Ответить
11 час.
НД
Наталья Дорожкина
Пусть Украина и заботится о своей заслуженной артистке. Нам- то это «сокровище» зачем?
Ответить
10 час.
наверх