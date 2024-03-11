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  • HotRS
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Возможно, что вы младше, чем думаете: определить возраст ушей можно по аудио-тесту

Возможно, что вы младше, чем думаете: определить возраст ушей можно по аудио-тесту

Самые высокие звуки, которые слышит большинство людей, находятся в диапазоне от 15 000 до 17 000 Гц. Руководствуясь этим, ученые создали очень точный аудио-тест на проверку возраста — биологически многие из тех, кто его прошел, оказался младше чем думал.

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