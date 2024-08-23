Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    И зачем этот бред было писать здесь ?????? ЛЮБОЙ террорист выглядит мирным, если его умножили на ноль. Все остальные ...Ветеран ФСИН Маки...
  • Maxim
    ФСИН поменять до нач отдела..Хинштейн обратил ...
  • Nik
    Швейцарский 666д 2020 года Отбросим прочь 666довские истерики! И раздадим всем тварям по серьгам Желаем мы тебе - 6...Захарова: поставк...

Ученые обнаружили механизм улучшения памяти

Датские ученые обнаружили механизм улучшения памяти. Об этом пишет журнал eLife. Ученые выяснили, что последующие эмоциональные переживания могут усиливать воспоминания, даже если они не связаны напрямую с первоначальным событием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх