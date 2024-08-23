Датские ученые обнаружили механизм улучшения памяти. Об этом пишет журнал eLife. Ученые выяснили, что последующие эмоциональные переживания могут усиливать воспоминания, даже если они не связаны напрямую с первоначальным событием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии