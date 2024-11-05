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Ростислав Заблоцкий стал новым и.о. главы Минздрава Новосибирской области

Ростислав Заблоцкий стал новым и.о. главы Минздрава Новосибирской области

До этого врач руководил детской больницей скорой медицинской помощи.В Новосибирске назначили нового исполняющего обязанности главы регионального Минздрава.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Это хорошее. Продолжайте и гоните мастурбеков из российской медицины, они даже рецепты не могут выписать правильно.
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