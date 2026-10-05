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Газета.ру

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Хирург Катков предположил, что Адриана Лима сделала эндоскопическую подтяжку лба

Хирург Катков предположил, что Адриана Лима сделала эндоскопическую подтяжку лба

Супермодель Адриана Лима выглядит на 15 лет моложе, потому что, скорее всего, сделала эндоскопическую подтяжку лба.

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