Зачем вам кнопочный телефон?

С наступлением второго десятилетия в новом тысячелетии многим стало казаться, что обычные кнопочные телефоны ушли в небытие, как дисковые или радио, поскольку им на смену пришли универсальные смартфоны — с обилием функций и технических наворотов.
С наступлением второго десятилетия в новом тысячелетии многим стало казаться, что обычные кнопочные телефоны ушли в небытие, как дисковые или радио, поскольку им на смену пришли универсальные смартфоны — с обилием функций и технических наворотов.
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