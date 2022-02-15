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Зачем вам кнопочный телефон?

Зачем вам кнопочный телефон?

С наступлением второго десятилетия в новом тысячелетии многим стало казаться, что обычные кнопочные телефоны ушли в небытие, как дисковые или радио, поскольку им на смену пришли универсальные смартфоны — с обилием функций и технических наворотов.

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