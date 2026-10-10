Экипаж рухнувшего в Забайкалье самолета выполнял перегон судна

max.ru/МЧС Забайкальского края Экипаж легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку в Сретенске Забайкальского края, выполнял перегон воздушного судна.
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