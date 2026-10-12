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Царьград

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Аэропорт Сочи возобновил работу после атаки дронов

Аэропорт Сочи возобновил работу после атаки дронов

Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов после ночной атаки беспилотников, обломки которых упали на территории воздушной гавани и вызвали пожар в административном здании.

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