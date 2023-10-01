Задержанный в Белоруссии диверсант ВСУ Швец рассказал о предательстве

Украинский гражданин Николай Швец, который обвиняется в диверсии в отношении самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ А-50 на аэродроме в районе Минска в конце февраля, в ходе беседы с телевизионным каналом «Беларусь 1» сообщил, как его оставили и предали, а также, что дипломатические деятели киевского режима не предоставили ему помощь в следственном изоляторе и не оказали поддержку с наймом правозащитника.