В Киеве поразили предприятия военной промышленности и логистический центр

Ночью ВС России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в Киеве и области.Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны России.
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