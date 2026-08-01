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Вести Севастополь

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В Киеве поразили предприятия военной промышленности и логистический центр

В Киеве поразили предприятия военной промышленности и логистический центр

Ночью ВС России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в Киеве и области.Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны России.

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