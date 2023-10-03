Возбуждено уголовное дело о неуплате налога в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» г.
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