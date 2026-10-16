Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ Городской дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша – одно из старейших учреждений дополнительного образования города – капитально ремонтируют в Казани.
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