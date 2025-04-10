«Власть захвачена»: в Польше выявили новую цель ЕС после Румынии и Франции

Mysl Polska: ЕС помешает польским выборам по румынскому и французскому сценариямНезаконные действия властей Румынии и Франции против несистемных политиков сигнализируют о том, что похожие ситуации могут повториться на президентских выборах в Польше, пишет Mysl Polska.
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