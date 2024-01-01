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«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах

«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.

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