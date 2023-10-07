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РБК СТИЛЬ

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Фестиваль «Маяк»: суперклей, стихи Рыжего, Олег Гаркуша

Фестиваль «Маяк»: суперклей, стихи Рыжего, Олег Гаркуша

Начавшийся вечером 5 октября в Геленджике фестиваль «Маяк» предпочел от слов сразу перейти к делу. На короткой и ясной церемонии открытия была озвучена выбранная фестивальная форма, ставшая одновременно и формулой: кино — в центре внимания, светская и развлекательная повестка сведены к минимуму.

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