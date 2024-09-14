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Новый учебный год, а проблемы старые: Учителя в слезах, родители массово забирают детей из школ

Новый учебный год, а проблемы старые: Учителя в слезах, родители массово забирают детей из школ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress11,6K прочтений Сегодня В России начался новый учебный год, а проблемы остались старые.

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Александр Зиборов
ПАМЯТКА для тех, кто уверен, что России нужны мигранты. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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6 час.

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