Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress11,6K прочтений Сегодня В России начался новый учебный год, а проблемы остались старые.
Новый учебный год, а проблемы старые: Учителя в слезах, родители массово забирают детей из школ
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Александр Зиборов
ПАМЯТКА для тех, кто уверен, что России нужны мигранты. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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6 час.
Александр Зиборов
Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевами, навязывая нам свою мораль, обычаи, традиции и т.д...
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6 час.
Александр Зиборов
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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6 час.
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