«Рейтер»: Израиль продлил срок разрешения на сотрудничество с банками Палестины

Глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич пролонгировал срок действия разрешения на финансовые операции, необходимого израильским банкам для продолжения сотрудничества с палестинскими банками Западного берега реки Иордан.
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