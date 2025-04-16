Она «забыта» медиками: академик Хубулава о том, как будут лечить ТЭЛА в Петербурге

Что делать, если у человека случился инфаркт или инсульт? Обычно врачи действуют по алгоритму. Например, в Петербурге есть более полутора десятков специализированных центров, куда скорая отвезет такого пациента, чтобы спасти ему жизнь.
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