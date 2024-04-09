Церковный праздник, 11 апреля 2024 года: какой отмечают, приметы и запреты Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с древними обычаями, которые существовали в течение долгих веков на просторах российской территории, 11 апреля отмечаются различные церковные праздники.