Церковный праздник, 11 апреля 2024 года: какой отмечают, приметы и запреты Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с древними обычаями, которые существовали в течение долгих веков на просторах российской территории, 11 апреля отмечаются различные церковные праздники.
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