Хуснуллин: Снизим затраты на ЖКХ на 20% без вложений через администрирование

На Форуме "Малая Родина - Сила России" вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о возможности сокращения расходов на ЖКХ на 20% без инвестиций, улучшив административное управление и модернизируя инфраструктуру.
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