В Оренбургской области сотрудники полиции на автодороге оказали помощь дальнобойщику

В дежурную часть Отд МВД России по Пономаревскому району поступило сообщение о том, что на 525-м километре федеральной автодороги Казань - Оренбург - Акбулак сломался грузовой автомобиль, водитель которого просит о помощи.
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