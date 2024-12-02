Мэр Москвы пригласил присоединиться к благотворительной акции «Добрая ёлка»

В столице страны стартовала благотворительная акция «Добрая ёлка» в рамках проекта «Зима в Москве». Её цель – исполнить мечты детей, которые остались без родителей, имеют ограниченные возможности здоровья или живут в малообеспеченных семьях.
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