Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»

Стив Бушеми получил неизвестную роль во втором сезоне «Уэнздэй», уверяет Deadline. В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.