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Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»

Стив Бушеми составит компанию Дженне Ортеге во втором сезоне «Уэнздэй»

Стив Бушеми получил неизвестную роль во втором сезоне «Уэнздэй», уверяет Deadline. В первом сезоне главная героиня в исполнении Дженны Ортеги — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.

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