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Космический апгрейд века: запуск Starship V3 будет дешевле, чем Falcon 1, при этом гигантская ракета будет выводить в 200 раз больше груза

Космический апгрейд века: запуск Starship V3 будет дешевле, чем Falcon 1, при этом гигантская ракета будет выводить в 200 раз больше груза

Это сотни отдельных ракет и стартов, а также огромное количество времени Один запуск Starship V3 должен стоить меньше, чем пуск Falcon 1, при этом чтобы вывести на орбиту столько же полезной нагрузки, сколько рассчитана доставить одна Starship V3, потребовалось бы более 200 запусков Falcon 1.

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