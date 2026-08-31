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Самые смешные фото животных — лето 2026 года

Самые смешные фото животных — лето 2026 года

Вы посмотрите на них — смешные хвостики, лапсы и носяры, которые согревали нас искристым весельем все это мрачное лето! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsДаже этим летом нам было тепло, и пусть солнце себе эту заслугу не приписывает.

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