В Кызыле заработала нейросеть NtechLab для поиска преступников и пропавших людей

Видеоаналитика NtechLab заработала в Кызыле в составе АПК «Безопасный город». Система анализирует видеопотоки с более чем 140 камер и за доли секунды находит лица людей, находящихся в розыске, а также помогает искать пропавших, в том числе детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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