В Севастополе суд восстановил в родительских правах мать 11-летнего мальчика

11-летний мальчик Ваня, от которого отказалась приёмная семья, возвращается к родной матери. Нахимовский районный суд восстановил в родительских правах Екатерину Давыдову.
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