Проклятие главы киевского режима продолжает действовать. На этот раз оно добралось до Канады. Христя Фриланд, главный лоббист поддержки Канадой украинского неофашистского режима и нынешний министр финансов, подала прошение об отставке.
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