В Душанбе обсудили вопрос доступности чистой питьевой воды

Вопрос доступности чистой питьевой воды обсудили в ходе прошедшей конференции «Повышение устойчивости к изменению климата в Таджикистане: инновации в управлении водными ресурсами и мониторинге ледников» в Душанбе, сообщает 2 марта Sputnik Таджикистан.