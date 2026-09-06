Термоядерный реактор в США предсказал нестабильность плазмы за 200 миллисекунд — и предотвратил её

Платформа PACMAN на базе машинного обучения провела 5 тестов: 20 миллисекунд на цикл, шесть гиротронов под единым управлением, ни одного вмешательства человека Инженеры Национальной установки термоядерного синтеза США DIII-D в Сан-Диего провели 5 успешных тестов автоматизированной системы стабилизации плазмы PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning).