Термоядерный реактор в США предсказал нестабильность плазмы за 200 миллисекунд — и предотвратил её

Платформа PACMAN на базе машинного обучения провела 5 тестов: 20 миллисекунд на цикл, шесть гиротронов под единым управлением, ни одного вмешательства человека Инженеры Национальной установки термоядерного синтеза США DIII-D в Сан-Диего провели 5 успешных тестов автоматизированной системы стабилизации плазмы PACMAN (Prediction And Control using MAchiNe learning).
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