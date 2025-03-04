МО: в санатории Пятигорска разработана программа, ускоряющая заживление ран

В Центральном военном санатории Минобороны РФ в Пятигорске разработана лечебная программа, которая способствует ускорению регенерации тканей, поврежденных в результате ранений и травм, сообщили в российском оборонном ведомстве.
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