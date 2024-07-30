Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Что за мода такая пошла - заставлять извиняться ? Такое извинение  должно только сокращать сроки расследования и увел..."Это не афиширует...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Про ад мигранты сами упомянули... вот пусть и идут в этот свой АД, им там самое место. Мы их туда не посылали они ..."Это не афиширует...
  • николай николай
    Избавляться срочно от таких как Володина , единаросы это отепличные враги всего народного и  государства"Это не афиширует...

Система требовала, чтобы ее обманывали - ну и обманывали

Система требовала, чтобы ее обманывали - ну и обманывали

Депутат Жанна Рябцева недоумевает.Резюмируя сообщение на скрине. Нацпроект «Оздоровление Волги» изначально был обманом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх