Олимпиада җиңүчеләрен әзерләгән Казан укытучыларына 25 мең сумга кадәр акча түлиләр

Бөтенроссия һәм республика олимпиадаларында җиңгән һәм призер булган укучыларны әзерләгән Казан укытучылары һәм өстәмә белем бирү педагоглары акчалата бүләкләүләр алачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым