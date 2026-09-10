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Царьград

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«Лаборатория Касперского» предупредила о мошенничестве с iPhone 18

«Лаборатория Касперского» предупредила о мошенничестве с iPhone 18

Мошенники используют интерес к iPhone 18 для обмана. Рассылаются фальшивые письма от имени Apple Store с предложением отменить "ошибочную" транзакцию, привлекая пользователей звонить по поддельным номерам, предупреждает «Лаборатория Касперского».

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