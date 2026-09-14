«Нижний Новгород» одержал победу над «Торпедо» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над командой «Торпедо» в матче Первой лиги. Эта игра стала значимым событием в текущем сезоне, отражая борьбу за высокие позиции в турнирной таблице.
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