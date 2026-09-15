В ДРК выявили более 7,2 тыс. подтвержденных случаев Эболы

Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго достигло 7258.
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