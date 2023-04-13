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Историк Драбкин: Чем бы ни закончилась битва за Артемовск, СВО продлится еще пару лет

Историк Драбкин: Чем бы ни закончилась битва за Артемовск, СВО продлится еще пару лет

Военный историк Артем Драбкин предположил, что вне зависимости от результата битвы за Артёмовск, российская спецоперация на Украине может затянуться на несколько лет из-за «позиционного тупика, преодолеть который обычными вооружениями не удастся».

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