«Это дело придется прекратить»: автор мегахитов Пугачевой сделал заявление после выхода ее четвертой песни

Раймонд Паулс признался в проблемах, из-за которых больше не может работать. Алла Пугачева и Раймонд Паулс соцсетиВ отличие от Аллы Пугачевой, у которой в Израиле открылось непонятно какое по счету дыхание и она выпустила уже четвертую песню за этот год, создатель ее мегахитов решил прекратить творческую деятельность.