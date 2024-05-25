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«Это дело придется прекратить»: автор мегахитов Пугачевой сделал заявление после выхода ее четвертой песни

«Это дело придется прекратить»: автор мегахитов Пугачевой сделал заявление после выхода ее четвертой песни

Раймонд Паулс признался в проблемах, из-за которых больше не может работать. Алла Пугачева и Раймонд Паулс соцсетиВ отличие от Аллы Пугачевой, у которой в Израиле открылось непонятно какое по счету дыхание и она выпустила уже четвертую песню за этот год, создатель ее мегахитов решил прекратить творческую деятельность.

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