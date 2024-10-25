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Русская весна

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Красноармейско-кураховское направление: Армия России прорывается по всему фронту от Угледара до Селидово (КАРТА)

Красноармейско-кураховское направление: Армия России прорывается по всему фронту от Угледара до Селидово (КАРТА)

Армия России продолжает успешное продвижение по всему донбасскому фронту, от Угледара до Селидово. На карте ниже отмечено примерное продвижение российских войск на красноармейско-кураховском направлении за эти дни.

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