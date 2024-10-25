Красноармейско-кураховское направление: Армия России прорывается по всему фронту от Угледара до Селидово (КАРТА)

Армия России продолжает успешное продвижение по всему донбасскому фронту, от Угледара до Селидово. На карте ниже отмечено примерное продвижение российских войск на красноармейско-кураховском направлении за эти дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии