Стрелял в сына из травмата, а дочь утонула в бассейне. Конкин, который потерял детей и похоронил жену

19 августа актеру исполняется 71.19 августа актеру исполняется 71.На экране артист перевоплощался в благородных лирических героев, но в последние годы окружающие поговаривают, что в реальной жизни Владимир Конкин не соответствовал персонажам: терроризировал детей, изменял супруге с директором…Владимир КонкинПавка Корчагин из «Как закалялась сталь», Шарапов из сериала «Место встречи изменить нельзя», брат Сергея из «Романса о влюбленных» — культовые советские фильмы не обходились без участия Владимира Конкина.