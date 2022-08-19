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Стрелял в сына из травмата, а дочь утонула в бассейне. Конкин, который потерял детей и похоронил жену

Стрелял в сына из травмата, а дочь утонула в бассейне. Конкин, который потерял детей и похоронил жену

19 августа актеру исполняется 71.19 августа актеру исполняется 71.На экране артист перевоплощался в благородных лирических героев, но в последние годы окружающие поговаривают, что в реальной жизни Владимир Конкин не соответствовал персонажам: терроризировал детей, изменял супруге с директором…Владимир КонкинПавка Корчагин из «Как закалялась сталь», Шарапов из сериала «Место встречи изменить нельзя», брат Сергея из «Романса о влюбленных» — культовые советские фильмы не обходились без участия Владимира Конкина.

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