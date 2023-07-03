Собянин рассказал о достижениях столичной службы 112

3 июля 2012 года в Москве была создана служба 112. Она была организована по принципу "одного окна", и сегодня в единой системе объединены более 230 служб, в том числе аварийно-восстановительные, пожарная, скорая, полицейская, диспетчерские управ, транспорта и т.