В Казани заработал первый мультиформатный центр для адаптации подростков с ментальными нарушениями

В новом центре, помимо тренировочной квартиры, есть психологический кабинет, досуговый центр и "блогерская" комнатаФото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> В Казани открылся первый специализированный мультиформатный центр «Крылья» для адаптации подростков с ментальными нарушениями.