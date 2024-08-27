В Казани заработал первый мультиформатный центр для адаптации подростков с ментальными нарушениями

В новом центре, помимо тренировочной квартиры, есть психологический кабинет, досуговый центр и "блогерская" комнатаФото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> В Казани открылся первый специализированный мультиформатный центр «Крылья» для адаптации подростков с ментальными нарушениями.
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