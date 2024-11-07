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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ман Сити» наибольшие шансы выиграть ЛЧ по версии Opta – 19%. «Ливерпуль» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Барса» – 4-я, шансы «Спортинга» и «Реала» – 6%, «ПСЖ» – 3%

У «Ман Сити» наибольшие шансы выиграть ЛЧ по версии Opta – 19%. «Ливерпуль» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Барса» – 4-я, шансы «Спортинга» и «Реала» – 6%, «ПСЖ» – 3%

После 4 туров шансы «горожан» на победу в турнире оцениваются в 19%. Также в тройке фаворитов находятся «Ливерпуль» (17%) и «Интер» (12%).

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